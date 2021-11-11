Прем’єр Польщі Моравецький звинуватив Білорусь у державному тероризмі

Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький. Фото: Olivier Hoslet/AP

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Білорусь у державному тероризм, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

Про це очільник уряду РП сказав під час пресконференції у Варшаві із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, інформує Deutsche Welle.

Уже кілька тижнів людей із Близького Сходу доставляють до Мінська літаками, а потім перевозять до західних кордонів Білорусі з Польщею та Литвою.

Він назвав ситуацію на польсько-білоруському кордоні політичною кризою, а не міграційною. Її мета – дестабілізація ЄС.

“Це також тиха помста Лукашенка за підтримку демократичних виборів у Білорусі у серпні 2020 року та за підтримку демократичних змін, які, як ми сподівалися, відбудуться”, – сказав Моравецький.

Напередодні дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону.

Тоді прем’єр Польщі попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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