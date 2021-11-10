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До Польщі прорвалися дві великі групи мігрантів із Білорусі, їх затримали

10/11/2021 10:08

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Дві великі групи мігрантів прорвалися крізь огорожу до Польщі з Білорусі.

Про це інформує польське радіо “Білосток” в середу, 10 листопада.

За даними прикордонної служби, до Польщі в околицях населених пунктів Кринок і Біловежа проникло щонайменше кілька десятків іноземців.

Речниця Підляської прикордонної охорони майор Катажина Зданович повідомила, що в обох випадках мало йшлося про насильницьке форсування загороджень.

Всі мігранти, яким вдалося прорватися з Білорусі в Польщу, затримані, повідомило згодом Polskie Radio Białystok.

“Водночас у натовпі мігрантів біля Кузниці спокійніше. На білоруській стороні перебуває щонайменше кілька сотень людей. За даними польських служб, сьогодні іммігранти отримали їжу від білорусів. В іноземців є намети та спальні мішки, а вечорами вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. Їх також постійно охороняють білоруські служби”, – повідомляє “Білосток”.

Сайт “Белсат ТВ” також зазначає, що незалежні білоруські блогери з посиланням на своїх інформаторів повідомляють про формування ще однієї групи мігрантів, яка має рушити до польського кордону сьогодні.

За даними опозиційного білоруського медіаресурсу “Білорусь головного мозку”, плани мігрантів розміщені на їхніх сторінках у соцмережах. За даним ресурсу, іноземці, що перебувають у Гродно, мають намір зібратися на автозаправці за 15 км від польського кордону. Імовірно, до них приєднаються групи з Мінська.

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Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.
Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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