До Польщі прорвалися дві великі групи мігрантів із Білорусі, їх затримали

Фото: Rzeczpospolita

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Дві великі групи мігрантів прорвалися крізь огорожу до Польщі з Білорусі.

Про це інформує польське радіо “Білосток” в середу, 10 листопада.

За даними прикордонної служби, до Польщі в околицях населених пунктів Кринок і Біловежа проникло щонайменше кілька десятків іноземців.

Речниця Підляської прикордонної охорони майор Катажина Зданович повідомила, що в обох випадках мало йшлося про насильницьке форсування загороджень.

Всі мігранти, яким вдалося прорватися з Білорусі в Польщу, затримані, повідомило згодом Polskie Radio Białystok.

“Водночас у натовпі мігрантів біля Кузниці спокійніше. На білоруській стороні перебуває щонайменше кілька сотень людей. За даними польських служб, сьогодні іммігранти отримали їжу від білорусів. В іноземців є намети та спальні мішки, а вечорами вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. Їх також постійно охороняють білоруські служби”, – повідомляє “Білосток”.

Сайт “Белсат ТВ” також зазначає, що незалежні білоруські блогери з посиланням на своїх інформаторів повідомляють про формування ще однієї групи мігрантів, яка має рушити до польського кордону сьогодні.

Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności. pic.twitter.com/GTvrW5xUYU — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

За даними опозиційного білоруського медіаресурсу “Білорусь головного мозку”, плани мігрантів розміщені на їхніх сторінках у соцмережах. За даним ресурсу, іноземці, що перебувають у Гродно, мають намір зібратися на автозаправці за 15 км від польського кордону. Імовірно, до них приєднаються групи з Мінська.

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Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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