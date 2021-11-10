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Прем’єр Польщі Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу

10/11/2021 09:28

Нелегальні мігранти з Білорусі можуть спробувати потрапити в країни Євросоюзу не тільки через Польщу, але і через територію України.

Як передає “Новинарня“, про це заявив польський прем’єр Матеуш Моравецький під час виступу у Сеймі у вівторок, 9 листопада.

“Ми усвідомлюємо ризик того, що якщо цей кордон буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну, тому ми вживаємо відповідних заходів для зміцнення цього кордону по всій довжині”, – сказав очільник уряду РП.

Раніше Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко “має керівника в Москві в особі Володимира Путіна” і демонструє рішучість реалізувати його сценарій.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.
Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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