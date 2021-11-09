Лукашенко виконує сценарій Путіна з відбудови Російської імперії, – Моравецький

Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок, 9 листопада, під час виступу в Сеймі з приводу атаки мігрантів на східний кордон країни, заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко “має керівника в Москві в особі Володимира Путіна” і демонструє рішучість реалізувати його сценарій.

Про це інформує сайт TVP.

“Необхідно особливо наголосити, що безпека нашого східного кордону грубо порушується. Це перша подібна ситуація за 30 років, коли ми можемо сказати, що цілісність наших кордонів піддається випробуванню”, – сказав Моравецький.

Він сказав, що авторами дій, які дестабілізують ситуацію на Сході, є Олександр Лукашенко під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

Голова польського уряду сказав, що неоімперська політика Росії прогресує, і назвав Лукашенка “виконавцем сценарію відновлення Російської імперії”.

За його словами, білоруський диктатор, який вчинив напад на польський кордон, “має у Москві керівника в особіПутіна” та демонструє свою рішучість реалізувати цей сценарій.

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На думку Моравецького, “на східному кордоні ми маємо справу не лише із прямим застосуванням насильства проти польської держави, а й із постановкою вистави”.

“Йдеться про внесення хаосу не лише у нашій країні, а й у всьому ЄС. Сьогодні ми протистоїмо цьому за інших обставин, ніж у 2015 чи 2016 році. Ми переконали партнерів НАТО та ЄС у тому, що ми спільно захищаємо східний кордон Альянсу та Союзу”, – додав очільник уряду Польщі.

Прем’єр заявив, що на кордоні з Білоруссю розбили табори не біженці, а мігранти.

“Їх привезли для дестабілізації ситуації у Польщі, країнах Балтії та Євросоюзу як живі щити”, – сказав польський прем’єр.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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