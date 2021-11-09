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Литва запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

09/11/2021 17:37

Литовський парламент ухвалив пропозицію уряду запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

Про це у вівторок, 9 листопада, інформує сайт LRT.

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен представляючи проєкт, нагадала, що режим НС набуде чинності у середу, 10 листопада, і триватиме один місяць.

За її словами, необхідно гарантувати захист кордонів Литви та Європейського Союзу загалом.

Крім того, Чміліте-Нільсен заявила, що навіть у такій ситуації необхідно пам’ятати про необхідність бути гуманним, дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і піклуватися про тих іноземців, які вже перебувають у Литві.

Президент Литви Гітанас Науседа також висловив підтримку всім пропозиціям щодо запровадження НС.

Сьогодні Науседа обговорив ситуацію із головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Президент Литви зазначив, що становище на східному кордоні ЄС постійно погіршується, масштаб гібридної атаки зростає, тому важливо на рівні ЄС продемонструвати солідарність із Польщею та вжити рішучих дій. Науседа чекає різкої реакції Євросоюзу на ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Надзвичайний стан застосовуватиметься на всій ділянці поблизу держмежі Литовської Республіки з Республікою Білорусь та в глибині п’ять кілометрів від кордону держави.

Також режим НС поширюватиметься на поселення іноземців (на території Центру реєстрації іноземців у Пабраді, Медінінкай та Кібартай, у Центрі прийому біженців у Руклі та в навколишній місцевості, а також у таборі біженців Наужинінкай).

На територіях, де буде запроваджено надзвичайний стан, обмежать пересування транспортних засобів.

Також мігрантів позбавлять права на листування, телефонні розмови, за винятком можливості звернення до державних відомств та установ.

Силові структури отримають повноваження для перевірки транспортних засобів та осіб, їхніх речей для виявлення та вилучення зброї, що незаконно зберігається, набоїв, вибухових та інших небезпечних речовин, затримувати порушників закону.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.
Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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