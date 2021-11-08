Лукашенківська криза: на кордоні з Польщею зібралися 4 тисячі мігрантів, лунають постріли

Мігранти проти польських прикордонників. Фото: Rzeczpospolita

На білоруській території біля кордону з Польщею станом на вечір 8 листопада зібралося близько 3-4 тисяч мігрантів із країн Азії, які хочуть нелегально потрапити до Євросоюзу за підтримки білоруського режиму.

Про це під час спільної пресконференції в Бюро національної безпеки повідомили речник уряду Польщі Пйотр Мюллер і голова BBN Павел Солох, передає “Укрінформ“.

Вони вийшли на зустріч із пресою після зустрічі президента Анджея Дуди з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким та профільними міністрами й силовиками щодо питань штучної міграційної кризи.

Як повідомив речник уряду Мюллер, безпосередньо в таборі на кордоні з Польщею перебувають 3-4 тисяч мігрантів, ще кілька тисяч – у готовності на вихід до кордону.

“Одночасно наші служби інформують, що на територію Білорусі увесь час прибувають літаки з арабських країн, що сприяє збільшенню на території Білорусі осіб з цих країн, які намагатимуться перетнути польський кордон”, – повідомив Мюллер.

Як повідомило Міністерство національної оборони Польщі, біля кордону з Польщею виникло велике наметове містечко, де розмістилися мігранти.

Міноборони показало ці довгі ряди наметів на відео з повітря:

Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

За інформацію незалежних білоруських журналістів, на території Білорусі поблизу стихійного табору мігрантів було чути постріли. Здогадно, таким чином білоруські спецслужби відлякують мігрантів від спроб повернутися на територію Білорусі.

Водночас білоруські силовики трактують цю інформацію інакше.

“Державний прикордонний комітет підтвердив БЕЛТА інформацію про постріли на білорусько-польському кордоні з боку Польщі”, – йдеться у новині білоруського державного інформагентства БелТА.

“Стрілянину чути з польської території. Причини нам невідомі”, – наводить російське агентство “Інтерфакс” слова представника державного прикордонного комітету Білорусі Антона Бичковського.

За інформацією голови BBN Павла Солоха, президент Польщі Дуда змінив свої плани і скоротить дводенний візит до Словаччини, який має розпочатися у вівторок, 9 листопада.

Анджей Дуда також провів у понеділок телефонні переговори з приводу кризи на кордоні з президентом Литви та планує чергові переговори з партнерами в ЄС і союзниками в НАТО.

Польський прем’єр Матеуш Моравецький провів відеоконференцію з главами урядів Литви та Латвії, які також потерпають від спричиненої режимом Білорусі кризи на кордоні.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Кідава-Блонська повідомила, що у вівторок відбудеться засідання нижньої палати парламенту, під час якого буде заслухано інформацію уряду про ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

За інформацією Прикордонної служби Польщі, із 7-ї години ранку 9 листопада буде призупинено роботу польського пункту пропуску “Кузниця”, поблизу якого зібралися тисячі мігрантів. Два інших пункти пропуску на кордоні Польщі з Білоруссю залишатимуться відкритими.

Лідери опозиційних партій закликають владу Польщі скликати Раду нацбезпеки, ініціювати позачергове засідання Європейської ради та звернутися до НАТО для проведення консультацій у відповідності до 4-ї статті Вашингтонського договору.

8 листопада війська трьох бригад територіальної оборони Польщі переведено у підвищену готовність Військових двох батальйонів 1-ї Підляської бригади тероборони, з Білостока і Гайнівки, попросили терміново з’явитися на місце збору. Це стосується близько тисячі осіб.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі неоегальних мігрантів.

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