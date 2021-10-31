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Парламент Польщі схвалив будівництво “стіни” на зовнішньому кордоні ЄС – із Білоруссю, Росією й Україною

31/10/2021 01:44
Нижня палата польського парламенту (Сейм) проголосувала за спецзакон щодо будівництва добре обладнаного загородження на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною, який є зовнішнім кордоном Євросоюзу.

Депутати Сейму під час голосування у п’ятницю, 29 жовтня, відкинули більшість поправок Сенату (верхньої палати), який голосував за будівництво загородження 27 жовтня, повідомляє “Укрінформ“.

Зокрема, Сейм не підтримав поправки Сенату щодо періодичних звітів у парламенті про будівництво загородження, застосування обов’язкових тендерних процедур чи участі парламентаріїв у групі з реалізації інвестиції як спостерігачів.

Спецзакон передбачає будівництво сучасного високого загородження, обладнаного системами відеомоніторингу і фіксації руху, вартістю понад 1,6 млрд злотих (понад 400 млн дол.). Реалізація проєкту відбуватиметься поза тендерними процедурами у прискореному режимі.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, кошти на будівництво загородження вже зарезервовано в бюджеті країни. У рамках реалізації інвестиції Польща вивчає світовий досвід будівництва загороджень, зокрема у США та Греції. За його словами, очікується, що спорудження “стіни” завершиться в першому півріччі наступного року.

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На початку вересня Польща запровадила в населених пунктах поблизу кордону з Білоруссю надзвичайний стан, який має діяти до кінця листопада. Варшава також розгорнула на кордоні з РБ загородження з колючого дроту. Утім, польські прикордонники неодноразово фіксували, як нелегальні мігранти нищать загородження, інколи за пасивної підтримки білоруських служб.

Щодня польсько-білоруський кордон намагається перетнути кількасот нелегальних мігрантів з Близького Сходу та країн Африки. Варшава звинувачує Мінськ у свідомому створенні міграційного тиску на спільному кордоні в рамах гібридних дій проти Польщі та ЄС.

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