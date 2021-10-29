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У Польщі парламент схвалив проєкт будівництва стокілометрової стіни на кордоні з Білоруссю

29/10/2021 20:40

Польські парламентарі у п’ятницю, 29 жовтня, схвалили законопроєкт про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю у відповідь на потік нелегальних мігрантів, які опинилися в пастці у прикордонній зоні через відмову Мінська пускати їх назад.

Про це інформує “Інтерфакс-Україна”.

Вартість стіни оцінюється приблизно в 353 мільйони євро. Загородження має протягатися більш ніж на 100 км на східному кордоні Європейського Союзу.

Очікується, що президент країни Анджей Дуда підпише законопроєкт найближчими днями. Раніше він заявляв, що підпише його, щойно парламент закінчить над ним роботу.

Наразі на кордоні встановлені тимчасові загородження.

Як відомо, Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують посилення потоку нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі обвинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, адже не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але одержують відмову.

Країни Балтії обвинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це гібридною агресією. Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.

У Польщі і Литві, прагнучи зупинити потік нелегалів, повідомляли про намір збудувати загороджувальні споруди вздовж кордону з Білоруссю.

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