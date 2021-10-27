Польща планує “радикальне” зміцнення війська через загрозу Білорусі й РФ

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Владна партія Польщі “Право і справедливість” у вівторок, 26 жовтня, представила план, спрямований на “радикальне” зміцнення армії на тлі міграційного тиску з Білорусі та загрози Російської Федерації на Сході.

Про це інформує АР.

Законопроєкт, який потребує схвалення парламенту та президента, спрямований на заміну наявного. Останній актуальний із 1967 року.

Тоді Польща був членом організації Варшавського договору під проводом СРСР. З 1999 року Польща стала членом НАТО і регулярно інвестує у свою оборону щонайменше 2% свого ВВП.

Очільник “Права і справедливості” та віцепрем’єр Ярослав Качинський та міністр оборони Маріуш Блащак представили план збільшення оборонного бюджету та більш ніж двократне збільшення розміру польського війська – до щонайменше 250 тисяч солдатів та 50 тисяч резервістів.

Водночас зміни не передбачають відновлення обов’язкової військової служби.

“Ми відкидаємо ідею про те, що армія має бути невеликою і добре озброєною. На нашу думку, армія має бути великою і добре озброєною”, – сказав Качинський, додавши, що він сподівається, що запровадження нової системи призведе до ситуації, в якій “Польща опиниться серед найсильніших членів НАТО”.

За офіційними даними Міноборони РП, станом на кінець 2020 року в польській армії служило понад 128 тисяч військових – понад 107 тис. у складі професійної армії та 21 тис. у Силах територіальної оборони.

Качинський також повідомив, що Польща сподівається зміцнити свої сили, купуючи військову техніку США, але також розглядатиме варіанти європейської зброї.

Качинський заявив, що законопроєкт необхідний через погіршення міжнародної ситуації, а також у зв’язку з геополітичним розташуванням Польщі. Він пояснив, що поруч – Росія з “імперськими амбіціями”, а гібридна війна з використанням мігрантів ведеться з Білорусі проти Польщі та інших країн Європейського Союзу.

“Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, то ми повинні діяти відповідно до старої формули: хочеш миру – готуйся до війни. Або ж, щоб не було війни: хочеш миру, то будуй сильну армію”, – наголосив Качинський.

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