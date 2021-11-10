У Бундестазі пропонують направити мігрантів із Білорусі в Україну

Член фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі, експерт із зовнішньополітичних питань Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі.

Як передає Deutsche Welle, про це політик заявив у середу, 10 листопада.

На його думку, з Україною можна було би домовитися про прийом біженців на той період, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в Євросоюзі.

“Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз“, – сказав Шмід.

Водночас політик, чия фракція є найбільшою в Бундестазі, розкритикував поведінку Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі.

Шмід звернув увагу на повідомлення про незаконні “пушбеки” – витіснення біженців із країни назад до Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС.

За словами німецького політика, Польща повинна дотримуватися міжнародних норм, зокрема, надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.

Нагадаємо, вранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону, пошуки решти тривають.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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