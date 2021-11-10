Україна облаштовує кордонну смугу з Білоруссю і готує спецтехніку та безпілотники, – Єнін

Україна контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю, а також посилює захист рубежів.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, передає “РБК-Україна”.
За його словами, ситуація на кордоні повністю контролюється.
“Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти”, – сказав Єнін.
Він зазначив, що зараз на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться збільшення сил та засобів, щоби стримати потік мігрантів у разі потреби.
“Вживаються заходи з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками”, – наголосив Єнін.
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Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.
Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.
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