Польща спростовує прорив кордону і каже, що мігранти пройшли вздовж паркану до стихійного табору

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Міністерство оборони Польщі спростовує факт ранкового прориву кордону в районі прикордонного переходу “Кузніца”, заявивши, що група мігрантів пройшла вздовж паркану у стихійний табір.

Про це МО Польщі повідомило у п’ятницю, 12 листопада, на сторінці у твітері.

“Мігранти перетнули прикордонний перехід в “Кузніце” на білоруській стороні. Вони були стримані польською армією, прикордонною службою і поліцією. Група пішла вздовж паркану”, – йдеться в повідомленні.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

Як відзначають білоруські ЗМІ, мігранти все-таки не дійшли до польської території і рушили вздовж загородження в табір. За даними прикордонників Білорусі, зафіксовано переміщення численної групи нелегалів уздовж державного кордону до стихійного табору.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що на білоруському кордоні група мігрантів прорвалася до Польщі.

Нагадаємо, вранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону, пошуки решти тривають.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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