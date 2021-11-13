Путін поговорить із Лукашенком щодо його заяви про перекриття газового транзиту до ЄС

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Олександр Лукашенко теоретично може перекрити транзит російського газу до країн ЄС через Білорусь, але це буде порушенням транзитного контракту з Росією.
Про це Путін сказав в інтерв’ю програмі “Москва. Кремль. Путін” державного каналу “Росія 1”, передає ТАСС 13 листопада.
“Теоретично, звісно, Лукашенко як президент транзитної країни може, напевно, дати вказівку щодо перекриття наших поставок до Європи. Хоча це буде порушенням нашого транзитного контракту, і я сподіваюся, що до цього не дійде”, – сказав лідер країни-агресора.
“Але це [перекриття транзиту газу] завдало б великої шкоди енергетиці Європи, енергетичному сектору Європи і не сприяло розвитку наших відносин із Білоруссю як із транзитною країною”, – додав Путін.
Він сказав, що має намір обговорити з Лукашенком його слова про можливість перекрити транзит газу до країн Євросоюзу.
“Я, чесно кажучи, вперше про це чую, тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув”, – сказав глава Кремля.
“Я, звичайно, з ним поговорю на цю тему, якщо він не зопалу це просто сказав”, – додав президент РФ.
Раніше, 11 листопада, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перекрити газопровід “Ямал-Європа” в разі, якщо ЄС вирішить закрити кордон через наплив мігрантів із Білорусі. Перед цим керівництво Білорусі й Росії влаштувало штучну кризу на кордоні РБ з Польщею, перекинувши туди тисячі нелегальних мігрантів із країн Азії та Африки, які хочуть потрапити до ЄС.
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