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Путін поговорить із Лукашенком щодо його заяви про перекриття газового транзиту до ЄС

13/11/2021 14:27

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Олександр Лукашенко теоретично може перекрити транзит російського газу до країн ЄС через Білорусь, але це буде порушенням транзитного контракту з Росією.

Про це Путін сказав в інтерв’ю програмі “Москва. Кремль. Путін” державного каналу “Росія 1”, передає ТАСС 13 листопада.

“Теоретично, звісно, ​​Лукашенко як президент транзитної країни може, напевно, дати вказівку щодо перекриття наших поставок до Європи. Хоча це буде порушенням нашого транзитного контракту, і я сподіваюся, що до цього не дійде”, – сказав лідер країни-агресора.

“Але це [перекриття транзиту газу] завдало б великої шкоди енергетиці Європи, енергетичному сектору Європи і не сприяло розвитку наших відносин із Білоруссю як із транзитною країною”, – додав Путін.

Він сказав, що має намір обговорити з Лукашенком його слова про можливість перекрити транзит газу до країн Євросоюзу.

“Я, чесно кажучи, вперше про це чую, тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув”, – сказав глава Кремля.

“Я, звичайно, з ним поговорю на цю тему, якщо він не зопалу це просто сказав”, – додав президент РФ.

Раніше, 11 листопада, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перекрити газопровід “Ямал-Європа” в разі, якщо ЄС вирішить закрити кордон через наплив мігрантів із Білорусі. Перед цим керівництво Білорусі й Росії влаштувало штучну кризу на кордоні РБ з Польщею, перекинувши туди тисячі нелегальних мігрантів із країн Азії та Африки, які хочуть потрапити до ЄС.

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