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Радбез ООН скликає екстрене засідання через мігрантів на польському кордоні

11/11/2021 11:51

Рада безпеки ООН скликає екстрене засідання через кризу на білорусько-польському кордоні.

Засідання пройде в четвер, 11 листопада, у закритому режимі, інформує видання Le Figaro.

Ініціатори засідання – Франція, Естонія і Ірландія.

У пресслужбі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша наголосили, що він “з тривогою стежить за ситуацією з мігрантами” на кордоні Білорусі та Польщі.

Гутерріш переконаний, що такі ситуації не повинні призводити до напруженості у відносинах між державами і використовуватись у політичних цілях.

Всі держави повинні докласти зусиль, щоби питання міграції та біженців вирішувалися відповідно до гуманітарних принципів та міжнародного права.

Напередодні дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону.

Тоді прем’єр Польщі попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.
Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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