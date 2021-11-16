У сутичках із мігрантами постраждали 7 польських поліцейських, прикордонниця і солдат

Скріншот із відео

Під час сутичок із мігрантами на польсько-білоруському кордоні постраждали семеро поліцейських, прикордонниця та військовий.

Про це у вівторок, 16 листопада, інформує PAP.

“Під час сьогоднішніх нападів постраждали семеро поліцейських. Це число включає поліцейського, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліцейську, яку з травмою голови доставили ​​до лікарні, та п’ятьох з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети”, – повідомили в пресслужбі поліції.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Прикордонна служба також повідомила про поранення своєї співробітниці – у неї поцілили каменем.

За даними міноборони Польщі, один з солдатів отримав поранення обличчя після того як у нього кинули каменем.

Раніше повідомлялося про застосування водометів і сльозогінного газу проти тих, хто намагався ламати бар’єр на кордоні і кидав каміння.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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