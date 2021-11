У сутичках із мігрантами постраждали 7 польських поліцейських, прикордонниця і солдат

Під час сутичок із мігрантами на польсько-білоруському кордоні постраждали семеро поліцейських, прикордонниця та військовий.

Про це у вівторок, 16 листопада, інформує PAP.

“Під час сьогоднішніх нападів постраждали семеро поліцейських. Це число включає поліцейського, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліцейську, яку з травмою голови доставили ​​до лікарні, та п’ятьох з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети”, – повідомили в пресслужбі поліції.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3

— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021