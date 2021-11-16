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Меркель говорила з Лукашенком про мігрантів на кордоні Білорусі з ЄС. Розмова тривала 50 хв

16/11/2021 12:50

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком щодо ситуації на кордонах Білорусі з країнами ЄС.

Про це йдеться у заяві пресслужби Меркель, пише “DW”. Розмова відбулася 15 листопада.

“Канцлер і пан Лукашенко поговорили про складну ситацію на кордоні між Білоруссю і ЄС, особливо щодо необхідності надання гуманітарної допомоги для біженців і мігрантів, які там перебувають. Вони домовилися продовжувати підтримувати контакт щодо цих питань”, – зазначають у повідомленні.

Білоруська сторона раніше опублікувала повідомлення схожого змісту, зазначивши також, що розмова тривала близько 50 хвилин.

Як відомо, з початку минулого тижня штучна міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася, після того, як туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків та розбила табір. Спроби прориву кордону виявились невдалими.

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