Меркель говорила з Лукашенком про мігрантів на кордоні Білорусі з ЄС. Розмова тривала 50 хв

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком щодо ситуації на кордонах Білорусі з країнами ЄС.
Про це йдеться у заяві пресслужби Меркель, пише “DW”. Розмова відбулася 15 листопада.
“Канцлер і пан Лукашенко поговорили про складну ситацію на кордоні між Білоруссю і ЄС, особливо щодо необхідності надання гуманітарної допомоги для біженців і мігрантів, які там перебувають. Вони домовилися продовжувати підтримувати контакт щодо цих питань”, – зазначають у повідомленні.
Білоруська сторона раніше опублікувала повідомлення схожого змісту, зазначивши також, що розмова тривала близько 50 хвилин.
Як відомо, з початку минулого тижня штучна міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася, після того, як туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків та розбила табір. Спроби прориву кордону виявились невдалими.
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