Британія направляє військових на польсько-білоруський кордон

Міністерство оборони Великої Британії направляє армійців на кордон Польщі та Білорусі. Вони надаватимуть польським прикордонникам інженерну допомогу.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує пресслужба Міноборони Великої Британії в твіттері.

Зазначається, що на польсько-білоруський кордон спрямували невелику групу військовослужбовців Збройних сил Великої Британії. Це розгортання військ узгоджено з урядом Республіки Польща.

Британські військові мають вивчити обставини на рубежі та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення ситуації з мігрантами, шо прямують з Білорусі.

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Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

Вранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону.

Тоді прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Згодом він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.