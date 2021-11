Британія направляє військових на польсько-білоруський кордон

Міністерство оборони Великої Британії направляє армійців на кордон Польщі та Білорусі. Вони надаватимуть польським прикордонникам інженерну допомогу.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує пресслужба Міноборони Великої Британії в твіттері.

🇬🇧 and 🇵🇱 have a long history of friendship and are @NATO allies.

A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 12, 2021