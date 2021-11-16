Міграційна криза може бути прикриттям для агресії Росії проти України, – міністр оборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Фото: Delfi

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас не відкидає можливості того, що міграційна криза на кордоні Білорусі з Європейським Союзом може бути прикриттям для активних дій Російської Федерації проти України.

Про це інформує сайт LRT у вівторок, 16 листопада.

“Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України. Ми цим дуже занепокоєні, тому що Росія продемонструвала свою здатність швидко переміщати досить великі потужності (військові сили, – “Н”) на великі відстані”, – сказав міністр.

Також урядовець зазначив, що і Україна зараз набагато краще підготовлена, ніж сім років тому, але, на його думку, “криза в регіоні можлива”.

Анушаускас наголосив, що теперішня ситуація на Донбасі не дозволяє говорити про позитивні зрушення: Росія не відводить свої війська від кордону, вона не уклала домовленості, які би дозволили Україні почуватися у більшій безпеці.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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