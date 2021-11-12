Перекидання російських військ на захід Білорусі: два бійці ЗС РФ загинули при десантуванні

На полігоні “Гозький” у Гродненському районі на заході Білорусі під час десантування загинули двоє російських військовослужбовців.
Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує ініціатива BYPOL у телеграмі.
“Сьогодні під час десантування російських ВДВ на полігоні “Гозький” у Гродненському районі відбулося сходження двох парашутистів із погашення купола одного із парашутів”, – ідеться в повідомленні.
Унаслідок події загинули двоє військових збройних сил Російської Федерації – офіцер і солдат строкової служби.
Раніше у пресслужбі міноборони Білорусі повідомили, що “в рамках раптової перевірки бойової готовності (…) на полігоні “Гозький” здійснюється висадка спільного тактичного повітряного десанту від сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь та повітряно-десантних військ збройних сил РФ у складі зведеної батальйонної тактичної групи”.
Цей полігон розташований приблизно за 30 км від прикордонного переходу “Брузги-Кузниця”, де зараз за сприяння влади Росії та Білорусі зібрали тисячі мігрантів, які намагаються проникнути у Польщу з Білорусі.
Кількість російських десантників, що беруть участь у навчаннях, у білоруському оборонному відомстві не уточнили.
Однак зважаючи на те, що мовиться про “батальйонну тактичну групу”, ймовірно, йдеться про сотні бійців.
Проведення спільних з росіянами навчань саме зараз у Білорусі пояснили “нарощуванням військової діяльності поблизу державного кордону Республіки Білорусь”, а саму висадку назвали “перевіркою одного з компонентів сил реагування Союзної держави”.
“Задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації Російської Федерації, а також гелікоптери ВПС та військ ППО Білорусі. Після десантування білоруські та російські десантники виконають низку навчально-бойових завдань, у тому числі захоплення та утримання плацдарму, пошук та знищення призначених об’єктів, а також диверсійно-розвідувальних груп противника та незаконних збройних формувань”, – повідомили в МО Білорусі.
У російському Міноборони запевнили, що після “відпрацювання спільно з підрозділами збройних сил Республіки Білорусь навчально-бойових завдань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території РФ”, передає ВВС.
Читайте також:
Польща спростовує прорив кордону і каже, що мігранти пройшли вздовж паркану до стихійного табору
Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.
Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.
Вранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону.
Тоді прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Згодом він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.
Читайте також:
Нема “міграційної кризи в Білорусі”, є гібридна війна Росії проти Європи, – Кулеба
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!