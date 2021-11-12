Перекидання російських військ на захід Білорусі: два бійці ЗС РФ загинули при десантуванні

На полігоні “Гозький” у Гродненському районі на заході Білорусі під час десантування загинули двоє російських військовослужбовців.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує ініціатива BYPOL у телеграмі.

“Сьогодні під час десантування російських ВДВ на полігоні “Гозький” у Гродненському районі відбулося сходження двох парашутистів із погашення купола одного із парашутів”, – ідеться в повідомленні.

Унаслідок події загинули двоє військових збройних сил Російської Федерації – офіцер і солдат строкової служби.

Раніше у пресслужбі міноборони Білорусі повідомили, що “в рамках раптової перевірки бойової готовності (…) на полігоні “Гозький” здійснюється висадка спільного тактичного повітряного десанту від сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь та повітряно-десантних військ збройних сил РФ у складі зведеної батальйонної тактичної групи”.

Цей полігон розташований приблизно за 30 км від прикордонного переходу “Брузги-Кузниця”, де зараз за сприяння влади Росії та Білорусі зібрали тисячі мігрантів, які намагаються проникнути у Польщу з Білорусі.

Кількість російських десантників, що беруть участь у навчаннях, у білоруському оборонному відомстві не уточнили.

Однак зважаючи на те, що мовиться про “батальйонну тактичну групу”, ймовірно, йдеться про сотні бійців.

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