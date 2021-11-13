“Ми не знаємо, якими є наміри Росії біля кордонів України”, – Блінкен

Ентоні Блінкен

Сполучені Штати вкотре висловили занепокоєння незвичними та “незрозумілими” пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.

“Нас дуже непокоять певні незвичні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною”, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 12 листопада, відповідаючи на питання преси щодо повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу кордону з Україною.

“Ми не знаємо, якими є наміри Росії”, – додав Блінкен.

При цьому він нагадав, що “відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення”.

Глава Держдепу повторив, що з боку Росії буде “серйозною помилкою намагатись повторити скоєне у 2014 році”.

Подібну заяву Ентоні Блінкен озвучував цього тижня під час пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні, передає “Голос Америки“. Тоді голова Держдепартаменту заявив, що наміри Росії щодо накопичення військ вздовж кордону України лишаються невідомими, але новий акт агресії проти України став би для Росії “серйозною помилкою”.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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