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Міністр оборони Резніков не вірить у “великий наступ Росії”

19/11/2021 20:36

Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить, що Росія вирішить піти в наступ й захопити ще більшу територію України.

Про це урядовець заявив у інтерв’ю виданню “Голос Америки” під час візиту 18-19 листопада до Сполучених Штатів Америки.

Журналістка Мирослава Гонгадзе запитала Резнікова: “Тобто ви кажете що великого наступу Росії і захоплення територій не буде?”, на що міністр відповів ствердно:

“Не вірю в це. Тому що давайте не забувати ми за 8 років цієї війни ми навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним головнокомандуючим чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну. Давайте не забувати – в нас 400 000 чи більше ветеранів, які пройшли через цей фронт і готові стати, якщо не дай Боже, захищати свою землю. Тому такого легкого проходу, як це було 2014 році, не буде вже. Сьогодні люди знають що таке пролита кров і як поливати кров ворога теж знають і вміють це робити”, – прокоментував міністр.

Перед цим Резніков також нагадав, якою може бути ціна агресії РФ щодо України. Йдеться про втрату людських життів та втрати економічні, втрати оточення Путіна доступу до банківських рахунків, адже практично всі накопичення вони тримають в доларах США.

“Немає значення в швейцарському банку, в сінгапурському, чи якомусь панамскому – гроші переважно в доларах США а це означає що до них можуть сягнути санкції. Питання – чи хоче звичайний росіянин, замість того щоб смачно їсти, безпечно своїх дітей відправляти до школи – платити за цю агресію. Заради чого? Ну і плюс давайте не забувати що війни – це ще труни, в яких повертались російські солдати. Весняне дослідження російського дослідницького центру “Левада-центр”, про основні страхи росіян показало, що страх номер один – це страх війни. Другий страх – це страх репресій. От чого бояться росіяни. Якщо більшість населення Росії боїться війни, то навіщо їх лідеру іти війною?”, – запитує МО України.

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