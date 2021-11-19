“Максимально щира і дуже предметна розмова”: Резніков у США переговорив з Вікторією Нуланд

Міністр оборони України Олексій Резніков разом з послом України у США Оксаною Маркаровою зустрілися із заступницею Державного секретаря США Вікторією Нуланд: обговорили безпекову взаємодію у контексті протидії агресії РФ.

Про це в п’ятницю, 19 листопада, інформує пресцентр оборонного відомства.

Зазначається, що сторони обговорили актуальні питання взаємодії у контексті нових безпекових загроз, спричинених діями Російської Федерації, зокрема, черговою хвилею непрозорої мілітарної активності та використанням мігрантів для гібридної атаки на Польщу та країни Балтії.

Також окрему увагу було приділено практичним аспектам розвитку стратегічного партнерства між Україною та США у контексті реалізації положень оновленої Хартії про стратегічне партнерство, Рамкової угоди та інших домовленостей між двома країнами.

Міністр Резніков так прокоментував зустріч:

“Вікторія Нуланд блискуче знає українську проблематику, тому у нас була максимально щира і дуже предметна розмова. Для України важливо мати сильну підтримку Сполучених Штатів у політичному, дипломатичному та безпековому вимірах. Я розповів про своє бачення і пріоритетні напрямки роботи, які зараз вибудовуються. Окрім необхідності оперативного реагування на чергові провокації з боку РФ, я поінформував американських партнерів, що наша мета – перейти від тактичних кроків до розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил України та безпекового сектору в цілому. Повторю: наше спільне завдання – зробити усе можливе для того, аби втрати від можливої ескалації були все більш неприйнятними для агресора. Це вимагає завершення реформ, послідовності, ресурсів і залученості стратегічних партнерів. Сильний тил і армія, активна співпраця і підтримка партнерів – це найкращий спосіб підвищити шанси для політико-дипломатичного врегулювання і забезпечення безпеки на східному кордоні Європи”.

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