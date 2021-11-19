СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3304058 +20050
Летальні випадки:
80231 +725
Одужали:
2726521 +22304
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15461886 (+113106). Оновлено: 08:12 19.11.2021
Home / Україна / “Максимально щира і дуже предметна розмова”: Резніков у США переговорив з Вікторією Нуланд

“Максимально щира і дуже предметна розмова”: Резніков у США переговорив з Вікторією Нуланд

19/11/2021 17:06

Міністр оборони України Олексій Резніков разом з послом України у США Оксаною Маркаровою зустрілися із заступницею Державного секретаря США Вікторією Нуланд: обговорили безпекову взаємодію у контексті протидії агресії РФ.

Про це в п’ятницю, 19 листопада, інформує пресцентр оборонного відомства.

Зазначається, що сторони обговорили актуальні питання взаємодії у контексті нових безпекових загроз, спричинених діями Російської Федерації, зокрема, черговою хвилею непрозорої мілітарної активності та використанням мігрантів для гібридної атаки на Польщу та країни Балтії.

Також окрему увагу було приділено практичним аспектам розвитку стратегічного партнерства між Україною та США у контексті реалізації положень оновленої Хартії про стратегічне партнерство, Рамкової угоди та інших домовленостей між двома країнами.

Міністр Резніков так прокоментував зустріч:

“Вікторія Нуланд блискуче знає українську проблематику, тому у нас була максимально щира і дуже предметна розмова. Для України важливо мати сильну підтримку Сполучених Штатів у політичному, дипломатичному та безпековому вимірах. Я розповів про своє бачення і пріоритетні напрямки роботи, які зараз вибудовуються. Окрім необхідності оперативного реагування на чергові провокації з боку РФ, я поінформував американських партнерів, що наша мета – перейти від тактичних кроків до розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил України та безпекового сектору в цілому. Повторю: наше спільне завдання – зробити усе можливе для того, аби втрати від можливої ескалації були все більш неприйнятними для агресора. Це вимагає завершення реформ, послідовності, ресурсів і залученості стратегічних партнерів. Сильний тил і армія, активна співпраця і підтримка партнерів – це найкращий спосіб підвищити шанси для політико-дипломатичного врегулювання і забезпечення безпеки на східному кордоні Європи”.

Читайте також:
Потрібна вакцина від вірусу агресії РФ, він мутує і повертає “холодну війну”, – Резніков на зустрічі з міністром оборони США

Унікальних переглядів: 19
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Трьом обвинуваченим у “справі Шеремета” продовжили запобіжні заходи

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк дії запобіжних заходів для двох обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, і строк дії...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse