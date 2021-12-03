“Розвідка аналізує всі сценарії”: Резніков припустив, що РФ буде готова до ескалації наприкінці січня

Олексій Резніков. Фото: "Голос Америки"

Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Як передає “Радіо Свобода”, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у п’ятницю, 3 грудня, під час години запитань до уряду у парламенті.

За його словами, бачення ситуації українського військового командування збігається із оцінками іноземних партнерів.

“Розвідки взаємодіють дуже інтенсивно. Єдина відмінність – у сприйнятті. Для нас ця війна триває майже вісім років і ми вдячні нашим партнерам, які почали говорити про російську агресію й загрозу відкрито. Проте, коли її зафіксовано й визнано ними, ми пропонуємо сконцентруватися на формуванні спільної відповіді”, – сказав очільник МОУ.

Він нагадав, що РФ концентрувала батальйонні тактичні групи біля кордонів України і навесні, а також у вересні.

Сьогодні, за даними голови Міністерства оборони, навколо України та в окупованому Криму на постійній основі розташовані 33 батальйонно-тактичні групи, ще вісім перекинули на анексований півострів.

“Сумарна кількість військ на території Росії та на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюються в 94,3 тисячі осіб. У Росії стартував зимовий навчальний період, противник вже почав навчання поблизу Україні, активізував свою розвідку, перевіряє зв’язок та здійснює заходи з маскування. Протягом минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою угруповань у Брянській та Смоленській областях”, – додав Резніков.

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Він також припустив, що Росія потенційно може збільшити присутність кораблів у Чорному морі до дев’яти, не рахуючи катерів, таким чином отримавши можливість одночасно перекидати до трьох тисяч військових та 250 одиниць бойової броньованої техніки. Водночас він зазначив, що українські військові “зміцнюють напрями за найбільшими ризиками”.

“Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршим. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вірогідними сценарієм, але не обов’язковим, і наше завдання відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб – зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора”, – сказав міністр.

Він вказав на зацікавленість Києва в політико-дипломатичному вирішенні конфлікту і неможливість силових провокацій з боку ЗСУ, водночас додавши, що “шлях умиротворення агресора не розглядається, в разі потреби Україна дасть відсіч”.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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