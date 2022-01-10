Росіяни в Женеві не погодилися на деескалацію біля кордонів України

Венді Шерман

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що після зустрічі у Женеві 10 січня з представниками РФ не може сказати, чи готова Росія до деескалації поблизу кордонів України.

Про це вона сказала під час телефонної конференції за результатами зустрічі, повідомляє “Укрінформ“.

“Я не думаю, що ми знаємо відповідь”, – сказала глава делегації США, коли її запитали, чи побачила американська делегація ознаки готовності РФ до деескалації на українському кордоні.

Шерман підкреслила, що у Вашингтоні під деескалацією розуміють відведення російських військ від українського кордону на місця постійної дислокації. Або ж, за її словами, в Москві мають пояснити характер та цілі масштабних навчань, під приводом яких вони нарощують військову присутність у регіоні.

“Гадаю, ви не здивуєтесь, почувши, що Росія дійсно сказала нам – як вони заявили публічно, – що не мають наміру вдиратися, а це лише маневри та навчання”, – нагадала глава американської делегації.

Вона зауважила, що в такому разі РФ може довести відсутність агресивних намірів, “вдавшись до деескалації та повернувши військових у казарми”.

Венді Шерман також підкреслила, що справжній прогрес у переговорах з росіянами можна отримати “лише в атмосфері деескалації, а не ескалації”.

Крім того, представниця Держдепу додала, що в понеділок відбулися не переговори, а дискусії для кращого розуміння одне одного та пріоритетів і питань, які викликають занепокоєння в обох сторін.

“Це (зустріч у Женеві) не було тим, що називають переговорами”, – зазначила Шерман.

Нагадаємо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки в Європі розпочалися у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі є ситуація навколо України. Надалі цього тижня відбудуться також переговори на рівнях НАТО-Росія та ОБСЄ-Росія.

В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​масштабної ​інтервенції РФ.

На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.

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