Розвідка США отримала план можливого вторгнення Росії в Україну, – The Washington Post

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У США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

Про це в четвер, 3 лютого, інформує видання The Washington Post з посиланням на декілька власних джерел.

Деталі плану були розсекречені американською розвідкою. Очікується, що вони будуть розкриті адміністрацією Байдена 3 лютого.

Зазначається, що передбачувана операція включатиме трансляцію на широку аудиторію зображень жертв серед цивільного населення на сході України та, можливо, за кордоном у Росії з метою створити привід для вторгнення в Україну.

За словами одного американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, поки неясно, чи будуть ці втрати реальними чи фейковими.

Американські посадовці, ознайомлені з планом, кажуть, що його було розроблено російськими спецслужбами і він перебуває на завершальній стадії підготовки.

The Washington Post уточнює, що цей план пов’язаний з іншими змовами, розкритими західною розвідкою, але відокремлений від них.

“Звичайно, всі вони пов’язані, але це конкретна операція, призначена для створення потенційного приводу”, – наголосив один з американських чиновників.

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Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський на пресконференції для закордонних ЗМІ закликав світових лідерів і ЗМІ “не нагнітати паніку” на шкоду Україні. Перед тим він нібито посперечався з президентом США Джо Байденом щодо ступеня загрози масштабного вторгнення ЗС РФ.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати “дуже серйозно” ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною. Водночас, за його словами, конфлікт із Росією через Україну “не є неминучим”.

Передісторія

Наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

21 січня 2022 року Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Влада Болгарії та Румунії різко відреагувала на цю заяву, категорично відкинувши російські ультиматуми.

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