Болгарія відповіла Росії на вимогу щодо виведення сил НАТО

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков. Фото: пресслужба парламенту Болгарії

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що його держава сама вирішує питання власної безпеки у координації з союзниками по НАТО.

Як передає “Новинарня“, про це в п’ятницю, 21 січня, він сказав під час виступу в парламенті.

Так глава болгарського уряду відреагував на вимогу РФ щодо виведення сил НАТО з Болгарії і Румунії.

“Із цієї трибуни я хочу чітко заявити – Болгарія є суверенною державою, і ми вже давно зробили свій вибір, ставши членом НАТО. І тому ми вирішуємо організувати оборону нашої країни у координації з нашими партнерами. Вашингтонський договір не передбачає іншої категорії держав-членів, до яких колективна оборона застосовується вибірково або обмежено”, – сказав Петков.

Він закликав Російську Федерацію “залишатися відданою конструктивному діалогу щодо деескалації напруженості, а також працювати для більш безпечної Європи на основі верховенства права та суворого виконання міжнародно-правових зобов’язань”.

Нагадаємо, 21 січня Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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