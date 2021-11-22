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Президента Болгарії Радева, що назвав Крим “російським”, переобрали на другий термін

22/11/2021 09:49

Чинний президент Болгарії Румен Радев за результатом другого туру виборів, що пройшли 21 листопада, переобрався на другий термін.

Про це інформує “Європейська правда”.

Після обробки 99,7% протоколів ЦВК підтвердила перемогу Румена Радева та його віцепрезидентки Іліани Йотової.

За чинного президента проголосували 1 535 618 виборців або 66,69% від загальної кількості людей, що прийшли на вибори.

Опонента Радева, ректора Софійського університету Анастаса Герджикова, підтримали 31,83% виборців.

Варіант “Я не підтримую нікого” набрав 1,48% голосів виборців.

Нагадаємо, Румен Радев, відомий своїми проросійськими позиціями, минулого тижня під час дебатів кандидатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС – неефективними.

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