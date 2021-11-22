Президента Болгарії Радева, що назвав Крим “російським”, переобрали на другий термін

Президент Болгарії Румен Радев

Чинний президент Болгарії Румен Радев за результатом другого туру виборів, що пройшли 21 листопада, переобрався на другий термін.

Про це інформує “Європейська правда”.

Після обробки 99,7% протоколів ЦВК підтвердила перемогу Румена Радева та його віцепрезидентки Іліани Йотової.

За чинного президента проголосували 1 535 618 виборців або 66,69% від загальної кількості людей, що прийшли на вибори.

Опонента Радева, ректора Софійського університету Анастаса Герджикова, підтримали 31,83% виборців.

Варіант “Я не підтримую нікого” набрав 1,48% голосів виборців.

Нагадаємо, Румен Радев, відомий своїми проросійськими позиціями, минулого тижня під час дебатів кандидатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС – неефективними.

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