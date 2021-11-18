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У Болгарії групу військових обвинувачують у шпигунстві на користь Росії

18/11/2021 21:30

Болгарська військова прокуратура в четвер висунула обвинувачення в шпигунстві на користь РФ групі з шести нинішніх і відставних військових посадових осіб.

Усі шестеро були заарештовані минулого березня, одного із заарештованих згодом випустили під заставу, передає “Інтерфакс” з посиланням на іноземні ЗМІ.

Дата початку судових слухань наразі не оголошена. У разі визнання винними обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Серед обвинувачених – колишній високопосадовець болгарської військової розвідки, високопосадовці Міноборони та колишній військовий аташе, який забезпечував контроль над секретною інформацією в парламенті країни. За версією прокуратури, обвинувачені збирали та передавали секретні відомості іноземній державі.

У прокуратурі вважають, що лідером групи був екс-співробітник болгарської розвідки, який був “випускником школи розвідки у Москві, якою відало російське ГРУ”. Після повернення до Болгарії він, згідно з твердженнями болгарської сторони, отримав завдання створити мережу агентів з доступом до секретних матеріалів, пов’язаних із НАТО та ЄС. При цьому його дружина, яка має подвійне громадянство Болгарії та РФ, передавала документи до посольства Росії в Софії.

Раніше між РФ та Болгарією неодноразово виникали шпигунські скандали.

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