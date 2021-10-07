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У Болгарії затримали громадян Росії та Литви за підозрою в промисловому шпигунстві

07/10/2021 16:21

У Болгарії затримали громадянина Росії і двох литовців за підозрою в промисловому шпигунстві. Вони працювали на військовому заводі “Арсенал”.

Про це повідомляє у четвер, 7 жовтня, телеканал БНТ.

За даними видання, затримані-60-річний росіянин і двоє громадян Литви. Вони займали відповідальні посади на військовому заводі “Арсенал” в місті Казанлик. Їх діяльність була пов’язана з інноваційними технологіями.

У вересні всі троє пішли в неоплачувану відпустку, а потім не вийшли на роботу. У цей час на заводі виявили пропажу конфіденційних документів, що представляють інтерес для іноземних конкурентів.

Як встановили болгарські правоохоронці, під час відпустки вони подорожували на автомобілях і кілька разів виїжджали за кордон. До Болгарії вони в’їхали 2 жовтня і відвідали Казанлик, який покинули протягом доби.

Затримали громадян РФ і Литви 5 жовтня на кордоні з Грецією. У МВС Болгарії заявили, що в їхніх автомобілях знайшли документи і предмети, “які, імовірно, мають пряме відношення” до зникнення на заводі. Всі троє затримані на 24 години. Вирішується питання про їх арешт.

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