“Драми немає”: президент Болгарії Радев знову оголосив про “російський Крим”

Румен Радев

Президент Болгарії Румен Радев, який знову балотується на посаду, повторив свої слова про “де-факто російський Крим”, хоча й визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Про це з посиланням на канал bTV передає “Європейська правда“.

“Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму – це порушення міжнародного права, але, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці, і на даний момент Крим належить Росії”, – сказав Радев.

Подібної думки притримується і віцепрезидент РБ, кандидатка на новий термін Іліана Йотова. Вона також висловилася за діалог із Кремлем.

“Ми вже тривалий час були частиною тих європейських лідерів, як пані Меркель, пан Макрон, які виступають за відновлення самітів ЄС-Росія, де всі ці питання мають бути винесені на переговори. На думку багатьох експертів і лідерів у Європі, ці зустрічі потрібно відновити. Все потрібно вирішувати за столом переговорів”, – сказала Йотова.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радєв, який хоче переобратися на другий термін, під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС – неефективними.

У зв’язку з цими заявами МЗС України запросило для пояснень посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.

За інформацією МЗС, посол Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території Української держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Румен Радев, який обіймає посаду глави РБ із 2016 року, має проросійські погляди та високі шанси переобратись на посаду. У першому турі президентських виборів він набрав 49,4% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков – 22,8%.

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