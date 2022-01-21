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Росія висунула нові вимоги щодо “гарантій безпеки”, згадавши Болгарію та Румунію

21/01/2022 11:11

Росія висунула вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс, але сьогодні в МЗС РФ заявили, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Про це повідомляє “РИА Новости” в п’ятницю, 21 січня.

У міністерстві відповіли на питання, що означає для Болгарії і Румунії вимога Росії, що НАТО повинно повернутися до конфігурації 1997 року.

“Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія”, – йдеться в письмових відповідях Міністерства закордонних справ на питання, що надійшли до щорічної пресконференції Сергія Лаврова.

Москва, зокрема, вимагає від західних партнерів юридичних гарантій відмови від подальшого розширення НАТО на схід, від приєднання до блоку України і від створення військових баз в пострадянських країнах.

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