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Обговорення “гарантій безпеки” мають розпочатися з виведення військ РФ, – Стефанішина перед комісією Україна-НАТО

10/01/2022 14:49

Росія не в тій позиції, щоб ставити умови іншим країнам, доки її танки не покинуть український кордон, відтак, обговорення “гарантій безпеки” мають розпочатися з виведення військ РФ з тимчасово окупованих територій України.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на брифінгу у Брюсселі перед комісією Україна-НАТО.

“Сьогодні я маю намір прояснити ситуацію в галузі безпеки вздовж кордонів та на території України, зокрема йдеться про виконання Мінських та Нормандських угод. Вимога Росії до союзників не є переговорною позицією. Агресор не тієї позиції, щоб ставити умови, доки російські танки не покинуть український кордон”, – сказала віце-прем’єр, яку цитує УНН.

“Ми бачимо, як Росія намагається перевести розмову в інше русло, погрожуючи новою війною, не просуваючись ні на крок уперед у мирному врегулюванні у рамках Мінського та Нормандського формату. Росія намагається нав’язати свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів. Обговорення гарантій безпеки мають розпочатися з виведення російських військ із української території”, – додала вона.

На думку Стефанішиної, вимоги Росії спрямовані на підрив основних принципів функціонування демократичних країн та принципів НАТО.

Україна вважає, що Росія невірно уявляє собі ситуацію і сподівається на країни НАТО, їхню єдність і здатність забезпечити безпеку в Європі, додала вона.

Нагадаємо, що 10 січня у Брюсселі триває засідання комісії Україна-НАТО.

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