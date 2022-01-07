Генсек НАТО обговорив ескалацію біля кордонів України з лідерами Швеції та Фінляндії

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощування російських військ поблизу кордонів України та вкотре закликав Кремль до деескалації.

Про це Столтенберг повідомив у твіттері в п’ятницю, 7 січня.

“Обговорив із президентом Нііністьо безпекову ситуацію в Європі та нарощування російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації”, – йдеться в повідомленні Столтенберга.

У наступному твіті він розповів, що порушив те саме питання під час розмови з очільницею шведського уряду – йшлося про “нарощування російських військових сил в Україні та навколо неї та європейську безпеку”.

За словами Столтенберга, Швеція є цінним партнером НАТО, і вони рази підтримують право кожної країни вільно обирати свої власні заходи безпеки та про повагу до права кожної країни обирати свій шлях.

Читайте також:

Президент Фінляндії у новорічному зверненні згадав про Україну й “попередив” Путіна