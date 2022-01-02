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Президент Фінляндії у новорічному зверненні згадав про Україну й “попередив” Путіна

02/01/2022 14:38

Президент Фінляндії Сауле Нійністьо у новорічному привітанні окремо зупинився на ситуації в Україні й наголосив, що вимоги Кремля зупинити розширення НАТО суперечать європейській політиці безпеки.

Як повідомляє “Новинарня“, про це йдеться у промові президента, яку опублікувало фінське видання Helsingin Sanomat.

“Час після Холодної війни, безумовно, закінчився. Ознаки нової ери тільки починають проявлятися. Але щоразу, коли геополітика змінює форму, наслідки відчутні навіть у країнах, менших за великі держави. Іноді й передусім у них. Конфлікт на кордонах України перебуває на межі поглиблення. З точки зору європейської безпеки, загрози посилилися”, – підкреслив Нійністьо.

Він зауважив, що “зміни відбулися швидко”.

“До минулого літа, в результаті поїздки президента Байдена до Європи, занепокоєння, здавалося, зосереджувалися в основному на Китаї. Очікувалося, що після Женевської зустрічі президентів Байдена і Путіна Сполучені Штати і Росія побудують діалог. Ввічливий господар, Європа, був переважно спостерігачем. Тепер є інші віяння”, – сказав президент Фінляндії.

І наголосив, що “конфронтація Росії проти Сполучених Штатів і НАТО, яка спостерігалася у грудні, тепер стосується всієї Європи“.

“Це суперечить європейському порядку безпеки. Поняття «сфери інтересів» [які пропонує Росія] неприйнятні для 2020-х років. Повна рівність усіх держав є основним принципом, який мають поважати всі.  Зрештою, стриманість, відповідальність та діалог – це єдиний шлях вперед. Неможливо побудувати стале майбутнє під загрозою застосування збройної сили чи інших форм насильства”, – підкреслив Нійністьо.

“Вимоги Росії були почуті в той спосіб, що їй був запропонований діалог. Фінляндія також намагалася сприяти діалогу та сприяти його розвитку”, – зауважив очільник Фінської держави.

Він також підтвердив, що Фінляндія зберігає для себе можливість подати заявку на членство в НАТО.

“Простір для маневру та свобода вибору Фінляндії також передбачають можливість військового приєднання та подання заявки на членство у НАТО, якщо ми самі так вирішимо”, – підкреслив Нійністьо.

Як зазначають оглядачі, цю новорічну промову можна розцінювати фактично як приховану погрозу Кремлю в разі розгортання агресії проти України вступити в НАТО.

У грудні 2021 року уряд Фінляндії оголосив, що країна закупить у США 64 багатофункціональних винищувачів F-35 на загальну суму близько 10 мільярдів євро. Це найдорожча зброя в історії Фінляндії.

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