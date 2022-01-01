Канцлер ФРН у новорічному зверненні згадав про Україну

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз Європа стикається з новими викликами через можливе загострення воєнних дій в Україні, і задля безпеки континенту необхідна трансатлантична співпраця.

Про це новий очільник німецького уряду сказав у новорічному зверненні, повідомляє УНІАН із посиланням на Tagesspiegel.

У своїй промові Шольц виступив за “суверенну, єдину сильну Європу”. Він нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.

“Щодо України, то зараз ми зіштовхуємося з новими викликами”, – сказав німецький канцлер.

Коментуючи загрозу вторгнення РФ в Україну, Шольц зауважив: “Непорушність кордонів є цінним активом – і не підлягає обговоренню”.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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