Німецький таблоїд лякає планом Росії захопити Київ

Німецьке бульварне видання Bild поширило інформацію, нібито Росія будує план щодо захоплення двох третин території України, включно з Києвом.

Про це йдеться в публікації Bild у суботу, 4 грудня.

Видання зазначає, що інформація про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну ґрунтується на оцінках кількох людей зі структур НАТО та служб безпеки, які змогли побачити деякі з можливих планів нападу Росії.

За словами високопоставленого офіцера, план захоплення України розглядається Путіним, і остаточне рішення ще не ухвалене.

Жовте видання поширює мапу з напрямками нападу, яка значною мірою повторює ту, що вже була показана начальником ГУР МОУ Кирилом Будановим як ілюстрація до інтерв’ю американському виданню Military Times.

Джерело зазначило, що в разі наказу Путіна російська армія завдасть “одночасної атаки з Північного Криму і через сепаратистські території на сході та з півночі”. Атака нібито може статися “наприкінці січня – на початку лютого”, якщо Україна та НАТО не дадуть відповіді на вимоги Путіна.

Інші джерела в НАТО розглядають атаку у три етапи. Видання зазначає, що кожна фаза може стати останньою в операції, залежно від реакції Заходу на вторгнення.

Фаза 1: Південь

На першому етапі РФ планує завоювати південь України, щоб забезпечити постачання води до Криму, а також відрізати Україну від моря і, отже, від постачання.

Росія планує використовувати десантні кораблі, перекинуті з Балтійського моря до регіону навесні, “для транспортування танків та військ із Криму до району Одеси”, сказав високопоставлений офіцер західної розвідки.

Інший високопоставлений військовий уточнив, що російські плани передбачають проведення десантної операції “на схід від Одеси, між містами Фонтанка та Коблево”. Російські війська “просунуться на північний схід від міста, потім повернуться ліворуч і просунуться до Придністров’я”. Це оточило б Одесу.

Водночас на Херсонщині вздовж річки Дніпро проводитимуться “повітряно-десантні операції спецназу”, які заблокують мости через найважливішу річку країни і, таким чином, перекриють постачання. При цьому з Криму вестиметься артилерійський вогонь по сильних українських позиціях, що має зв’язати українські війська.

У той же час російські танкові частини, знову ж таки за підтримки військово-морського флоту та авіації, будуть просуватися на захід з окупованого Донбасу, потім розділяться та просунуться, з одного боку, у Запоріжжя та в бік Криму.

Якщо це вдасться, весь південь України опиниться під контролем Росії, і Путін прокладе коридор з Росії до кордону НАТО з Румунією, пише видання.

Фаза 2: Північний схід

Паралельно з першою фазою війни авіація Путіна та балістичні ракети планують послабити військовий потенціал України по всій країні.

Якщо Кремль визнає, що умови для цього виконані, російські танкові частини можуть перейти кордон у Луганській та Харківській областях та просунутися до великих міст Дніпро й Полтава.

“Перш за все, вони оточуватимуть міста і відключатимуть електрику, газ і постачання продуктами. Через кілька тижнів росіяни можуть прославити себе як рятівники мирних жителів, вторгнутись у міста, що капітулюють, і врятувати українське населення від голоду або смерті”, – пояснює один з офіцерів.

Фаза 3: Київ

На третьому етапі кремлівська армія наступатиме на Київ із півночі.

“Звичайно, це може статися на початку війни, якщо цього вимагатимуть обставини”, – сказало Bild джерело.

Джерела в НАТО не впевнені, чи буде білоруський режим Лукашенка брати участь у бойових діях.

Якщо Білорусь приєднається до атаки, Росія може оточити Київ із північного сходу та північного заходу.

Згодом російські війська просунуться “приблизно до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати постачання із Західної України. Тоді можна було б чекати капітуляції Києва, а отже, й України під тиском Заходу”.

Внаслідок такого максимального плану Росія може зайняти близько двох третин нинішньої території України.

Інше джерело зазначило: “Якщо Росія увійде, санкції все одно будуть. Тоді вже немає сенсу зупинятися на півдорозі”.

“Українці будуть боротися, але вони не зможуть протистояти великій атаці росіян”, – сказав Bild високопосадовець.

За його словами, збройні сили Києва відійдуть на захід країни, “якщо не будуть повністю знищені”.

Інший офіцер сказав, що американських протитанкових ракет “Джавелін” не вистачить для всіх російських танків, а турецькі безпілотники “Байрактар” стануть легкою здобиччю для російських бойових літаків.

За його словами, для захисту України потрібні сучасні західні зенітні ракети типу “Патріот” та протикорабельні ракети типу “Гарпун”.

“Союзники зараз переосмислюють постачання зброї в Україну. Але це рішення не може виходити від НАТО, а лише від його суверенних членів”, – сказав офіцер західної служби безпеки.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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