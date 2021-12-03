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Байден готує комплекс заходів проти Росії на випадок вторгнення в Україну

03/12/2021 19:33

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що зараз готується комплекс ініціатив проти Росії, зокрема, на випадок вторгнення російських військ в Україну.

Про це він заявив під час брифінгу в п’ятницю, 3 грудня.

“Чим я займаюсь – я збираю воєдино те, що вважаю найбільш повною і ґрунтовною низкою ініціатив, аби пану Путіну було дуже й дуже важко просуватися вперед і реалізовувати свої наміри, які непокоять людей”, – зауважив президент США у відповідь на запитання журналістів, цитує Байдена “Укрінформ” .

Він підкреслив, що його адміністрація перебуває в постійних контактах з українською стороною, а також союзниками та партнерами в Європі.

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Він також припустив, що Росія потенційно може збільшити присутність кораблів у Чорному морі до дев’яти, не рахуючи катерів, таким чином отримавши можливість одночасно перекидати до трьох тисяч військових та 250 одиниць бойової броньованої техніки. Водночас він зазначив, що українські військові “зміцнюють напрями за найбільшими ризиками”.

“Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршим. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вірогідними сценарієм, але не обов’язковим, і наше завдання відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб – зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора”, – сказав міністр.

Він вказав на зацікавленість Києва в політико-дипломатичному вирішенні конфлікту і неможливість силових провокацій з боку ЗСУ, водночас додавши, що “шлях умиротворення агресора не розглядається, в разі потреби Україна дасть відсіч”.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.
Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.
Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.
Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.
Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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