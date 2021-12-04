У Washington Post показали нові матеріали про наступ РФ на Україну, що готується на початку 2022 року

Американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах вже на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Про це свідчить несекретний документ розвідки, отриманий виданням The Washington Post, та коментарі представників адміністрації у Вашингтоні.

“Кремль переміщує війська до кордону з Україною, вимагаючи від Вашингтона гарантії, що Україна не вступить до НАТО і що Альянс утримуватиметься від певних військових дій на території України та навколо неї. Криза спровокувала побоювання поновлення війни на європейській території та напередодні запланованої на наступному тижні віртуальної зустрічі президента Байдена і президента Росії Володимира Путіна”, – ідеться в публікації.

“Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з масштабом сил, удвічі більшим, ніж ми бачили минулої весни під час швидких навчань Росії біля кордонів України”, – сказав у коментарі WP представник адміністрації на умовах анонімності.

“Плани передбачають широке переміщення 100 батальйонних тактичних груп чисельністю приблизно 175 тисяч чоловік особового складу разом із бронетехнікою, артилерією та технікою”, – додало джерело.

Наданий документ у вигляді ілюстрованої мапи включає супутникові фотографії, на яких видно, що російські війська зосереджуються в трьох прикордонних локаціях в РФ – Єльня, Боєво, Персіяновка, а також у селищі Новоозерне в окупованому Криму, при цьому їхня чисельність зростає.

Зазначена кількість військовослужбовців РФ біля кордонів України біля Єльні (Смоленська область) становить 70 тисяч, але при цьому прогнозується їх нарощування до 175 тисяч та пересування батальйонних тактичних груп до/від кордону “для приховування намірів та створення невизначеності”.

Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також “новоприбулі” танки та артилерія.

У розвідувальному документі також передбачається, що російські сили можуть залишати обладнання на тренувальних об’єктах, щоб швидко розпочати атаку на Україну.

За словами представника адміністрації США, озвучених у коментарі АР, Росія, закладаючи основу для вторгнення, також проводить пропагандистську кампанію. Чиновник сказав, що “наша інформація вказує на те, що довірені особи Росії та ЗМІ почали збільшувати кількість матеріалів, які ганьблять Україну й НАТО, почасти щоб покласти провину за потенційну ескалацію російської військової ескалації на Україну”.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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