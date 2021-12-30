Нова глава МЗС ФРН теж проігнорувала потребу поставок зброї Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: МЗС ФРН

Новий міністр закордонних справ ФРН, представниця партії “Зелені” Анналена Бербок поділяє думку, що нині стоїть завдання – не допустити подальшої ескалації ситуації навколо України. Але водночас вона уникає коментарів про можливість поставок Києву оборонних озброєнь.

Про це Бербок заявила в інтерв’ю агентству DPA, текст якого розміщено на сайті n Німеччини, повідомляє “Укрінформ“.

Журналіст поцікавився, чи можливі, на думку Бербок, поставки Україні оборонної зброї, чого не виключав співголова “зелених» Роберт Габек під час візиту в Україну в травні (Бербок є другою співголовою партії). На це міністра сказала: “Як країни G7, а також як Європейський Союз, ми чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні України і, перш за все, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України призведе до масових політичних та економічних наслідків для Росії. Якщо ми поєднаємо наші курси, це буде довгий список. Але зараз стоїть завдання не допустити подальшої ескалації. Це можна зробити лише дипломатичним шляхом – у нормандському форматі, а також у рамках Ради НАТО-Росія, а також у рамках ОБСЄ”.

На уточнювальне запитання: “Тобто це відмова від будь-яких поставок зброї в Україну?” – Анналена Бербок заявила: “Подальша військова ескалація не принесе додаткової безпеки Україні”.

Фактично міністр ухилилася від означення ставлення нового уряду Німеччини до можливих поставок оборонної зброї Україні.

При цьому глава МЗС сказала, що попередній федеральний уряд ФРН разом з урядом США дали зрозуміти, що “енергію не можна використовувати як зброю, і що це матиме значні наслідки”.

Вона зазначила, що останні кілька років показали, яку геостратегічну роль відіграє “Північний потік-2”, у тому числі з огляду на різне сприйняття його в Європі.

“Ось чому старий федеральний уряд зобов’язався, щоб цей трубопровід також був пов’язаний з питаннями безпеки”, – сказала Бербок, нагадавши, що наразі проєкт проходить юридичну експертизу в Федеральному мережевому агентстві.

Анналена Бербок не погодилася із твердженням, що між нею та канцлером Олафом Шольцем є розбіжності в оцінці газопроводу “Північний потік-2”. Міністр зауважила, що вони просто по-різному висловлюються з цього питання.

Бербок також підкреслила, що сила німецької зовнішньої політики полягає у тісній координації позиції між відомством канцлера та МЗС, а також із міністерствами економіки та внутрішніх справ і іншими інституціями, які говорять в кінцевому підсумку, попри можливі деякі розбіжності в підходах, одним голосом.

Бербок також підтвердила плани ближчим часом зустрітися з російським міністром Сергієм Лавровим, зазначивши, що в нинішній дуже напруженій ситуації, для неї важливо бути в тісному контакті з російською стороною.

Нагадаємо, раніше видання Bild опублікувало матеріал, згідно з яким Німеччина (з урядом Ангели Меркель) з травня 2021 року використовує механізми НАТО, щоб блокувати іншим членам Альянсу можливості постачати оборонні озброєння Україні, незважаючи на російську загрозу.

Читайте також:

У разі нової агресії Росії проти України Німеччина обіцяє заблокувати “Північний потік-2”