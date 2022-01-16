У США готові 18 сценаріїв на випадок наступу РФ на Україну

Сполучені Штати підготували майже два десятки різних сценаріїв на випадок можливого масштабного військового вторгнення РФ в Україну.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила в інтерв’ю Financial Times, передає Daily News.

“Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала 18 різних сценаріїв на випадок можливого російського вторгнення до України”, – наголосила заступниця глави Держдепу.

Водночас вона зазначила: “Я не збираюся заздалегідь розповідати вам про ці 18 різних сценаріїв”.

“Скажу лише, що ми з союзниками готові дуже швидко дати відповідь, якщо Російська Федерація піде на якийсь агресивний крок”, – сказала Нуланд.

Вона підкреслила, що санкції проти Москви з боку США та європейських країн можуть відрізнятися: “Іноді нам важче щось зробити, ніж Європі, а іноді навпаки”.

Водночас заступниця держсекретаря наголосила, що Вашингтон наразі веде перемовини з європейськими союзниками щодо можливої відповіді на дії Москви, що враховувала б інтереси “громадян західних країн”.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо.

Згодом представники МЗС РФ висунули вимогу, аби НАТО “забирало манатки” зі Східної Європи й поверталося на рубежі, які були до 1997 року.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. Росіяни не погодилися на деескалацію біля кордонів України.

На цьому тлі США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

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