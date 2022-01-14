РФ може диверсіями сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, – радник Байдена

Радник президента США Джейк Салліван. Фото: ABC News

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

Як передає “Новинарня“, про це радник Джо Байдена заявив у четвер, 13 січня, на брифінгу в Білому домі.

“Наша розвідувальна спільнота зібрала інформацію (…) про те, що Росія закладає основу, щоби мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення, в тому числі шляхом диверсій та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські війська у східній Україні”, – сказав Салліван.

“Ми бачили це у 2014 році. Вони знову готують такий сценарій. І ми матимемо – адміністрація матиме додаткову інформацію про те, що ми бачимо як цей потенційний привід, і поділимося з пресою протягом наступних 24 годин”, – додав він.

Радник президента США вкотре наголосив, що США виступають за дипломатичне вирішення кризи, але в разі продовження агресії Росії готові відповісти.

“Наша позиція досить пряма. Якщо російські військові перейдуть через український кордон, щоб захопити територію, ми вважаємо, що це буде подальше вторгнення в Україну, і це викличе реакцію Сполучених Штатів і міжнародної спільноти”, – зазначив Салліван.

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