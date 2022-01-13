РФ використовує дипломатичний процес для підступного задуму, – Волкер

Курт Волкер. Фото: Reuters

Країни Європи та Сполучені Штати Америки повинні діяти на випередження та вже зараз вводити санкції проти Росії, посилювати союзників по НАТО та збільшувати допомогу Україні. А опісля продовжувати діалог із Кремлем.

Про це заявив експосол США при НАТО, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, передає “Укрінформ”.

“Зараз настав час для посилення підтримки України, проведення навчань, забезпечення обладнанням. Саме зараз час вводити санкції, допоки Росія не відведе свої війська. Ми повинні застосувати все це зараз, а не чекати, поки Росія вторгнеться, а потім робити це постфактум”, – зауважив колишній високопоставлений дипломат.

За його оцінкою, Володимир Путін цинічно використовує дипломатичний процес для власного підступного задуму, щоб отримати від Заходу формальну відмову ультимативним вимогам Кремля на адресу НАТО й США.

“І тоді він (Путін, – “Н”) може використати цю відмову як привід, мовляв, оскільки інтереси Росії у сфері безпеки були проігноровані, у нас немає вибору, тож ми маємо брати все у свої руки», – зазначив Волкер.

Він додав: якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну, то йому найзручніше буде це зробити до середини лютого.

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“Вони (росіяни, – “Н”) хочуть мати можливість провести військову операцію на мерзлій землі і завершити її до того, як земля відтане. Таким чином, у них є вікно, в якому вони можуть діяти, робити те, що планують робити, а потім мати можливість вести переговори”, – сказав колишній спецпредставник США по Україні.

Тому він закликав США й НАТО “вжити кроків на випередження”.

“Ми хочемо запобігти – ми повинні мати таке бажання – запобігти новому вторгненню, а не чекати, поки це станеться”, – наголосив Волкер.

Водночас він висловив упевненість у тому, що нинішня адміністрація США розуміє необхідність діяти набагато швидше, ніж у 2014-му та 2015 роках.

“Тож, схоже, вони підготували ґрунт для швидкого застосування дуже жорстких санкцій. Вони також заявили, що посилять військову присутність у країнах НАТО у Східній Європі та збільшать допомогу Україні у сфері безпеки. Отже, вони заявили всі ці речі, і я думаю, вони сприймають це як зобов’язання. Єдине, я би закликав їх зробити це прямо зараз, не чекати”, – вказав Волкер.

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