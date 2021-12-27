Віцепрезидент США Гарріс про “гарячу” війну з Росією: будуть санкції, яких ви ще не бачили

Віцепрезидент США Камала Гарріс. Фото: MANUEL BALCE CENETA/ASSOCIATED PRESS

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс заявила, що у випадку розв’язання “гарячої” війни проти України Росія наразиться на “небачені” санкції США.

Про це вона сказала в інтерв’ю програмі “Обличчям до нації” каналу CBS 26 грудня.

Гарріс підтвердила, що на кордоні з Україною перебуває близько 100 тисяч російських військових.

Відповідаючи на запитання ведучої Маргарет Бреннан, “чи ми побачимо гарячу війну в Європі в найближчі кілька тижнів”, віцепрезидентка США сказала: “Ну, ми ведемо прямі розмови з Росією. Президент [Джо Байден], як ви знаєте, нещодавно зустрічався віртуально з Путіним, і ми чітко усвідомлюємо, що Росія не повинна зазіхати на суверенітет України. Що ми повинні підтримати, і ми підтримуємо її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками в цьому напрямку, і ми чітко давали зрозуміти, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили“.

На уточнення, чи це означає прямі санкції проти Володимира Путіна, Камала Гарріс сказала: “Я не буду говорити про конкретні санкції, але ми даємо йому це чітко знати, і ми ведемо прямі розмови. І ми також дуже тісно співпрацюємо з нашими союзниками. І давайте використаємо це питання як приклад важливості міцності цих відносин”.

Після зауваження, що попередні санкції не спинили Путіна, Гарріс додала: “Я повторюю, що тип санкцій, про який ми говоримо, — це санкції, до яких ми раніше не вдавалися”.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області та ін.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов на брифінгу 22 грудня заявив, що на відстані 200 км від кордонів України знаходяться 122 тисячі російських військових.

У грудні світлини від Maxar показали нарощування кількості техніки РФ.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

На тлі нарощення військової присутності 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

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