У Росії збирають великі групи найманців для “відрядження в Україну”, – ЗМІ

Позиції "ДНР" на Донбасі, фото ТАСС

У Росії триває набір великої групи найманців із бойовим досвідом. Рекрутери нібито не називають конкретного завдання, алекажуть, що готується “новий проєкт” на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в розслідуванні видання “Медуза”, котре опубліковане у середу, 22 грудня.

Зазначається, що подібне масове вербування спостерігалося лише у 2014—2015 роках, коли на Донбас вирушило велике угруповання приватної військової компанії “Вагнера”. Наразі незрозуміло, чи справді зараз у Росії готують найманців для участі у бойових діях проти ЗСУ на тлі загрози вторгнення регулярних військ. Інша версія — охорона промислових об’єктів в ОРДЛО та “затикання дірок”, спричинене некомплектом особового складу окупаційних корпусів.

“Оплачуване відрядження” в Україну. Ціна питання – 88 тис грн

За інформацією ЗМІ, пропозицію поїхати в “оплачуване відрядження в Україну” з кінця листопада 2021 року отримали не лише професійні найманці, а й прості ветерани бойових дій на Донбасі.

Про пошук людей розповіли вісім джерел, при цьому жодне ім’я не називається. Це один із вербувальників, колишні бойовики ПВК та члени Спілки добровольців Донбасу, військові спеціалісти, співрозмовники з армії, спецслужб та спецпідрозділів МВС РФ, які пройшли кампанії в Сирії та Африці.

Колишній найманець ПВК Вагнера (видання називає його Єгором), який воював у Сирії, почав вести переговори з рекрутером, вважаючи, що загін збирають для поїздки на Африканський континент.

На початку грудня вербувальник та Єгор зустрілися, щоб обговорити деталі. Єгор дізнався про ймовірну зарплату (близько 240 тисяч рублів на місяць — приблизно 88 тисяч гривень) та місці тренувань майбутнього загону — навчальному центрі у хуторі Веселий під Ростовом-на-Дону. Саме там сім років тому вагнерівці проходили підготовку перед перекиданням на Донбас.

“Я конкретне запитання поставив: мене турбує трошки розташування твого навчального центру; який напрям? Він каже: ну, туди, — переказує найманець розмову, в якій вперше було згадано Україну. — Я йому: ні, все. На цьому закінчуємо. Я туди не піду”.

Аналогічні пропозиції отримали і колеги Єгора, а також мешканці окупованої території, які раніше воювали в лавах угруповань “ДНР” та “ЛНР”.

За твердженням джерел, одні вербувальники в Москві намагаються зібрати близько 120 людей з бойовим досвідом, які готові вирушити на три місяці до Донецька. Набір організували вихідці із Росгвардії.

“Але коли пропонують контракти, тихо-тихо кажуть, що, мовляв, поїдете від Міноборони”, — сказало джерело із системи МВС РФ.

Ще один співрозмовник Медузи — учасник воєнного конфлікту в Україні у 2014—2015 роках — від пропозиції вербувальників відмовився, так і не з’ясувавши, яке саме відомство ті представляють:

“Ці люди не мають відношення до армії, а контракт пропонують від Міноборони — тільки не уточнюють від якого. У результаті можуть просто сказати: а укладімо із “міноборони Донецької республіки“ контракт!”.

Мета “відрядження”: “звільняти Новоросію”, захищати шахти чи “викорінити бандитизм”?

Кандидатів, які відмовилися, збентежила і мета “відрядження в Україну”.

“Сказали: йти звільняти Новоросію, — згадує один із екснайманців. — Я на це посміхнувся й такий собі: ти о**** [здурів]? Тоді він (вербувальник — ред.) сказав: нам повідомлять у момент ікс, які завдання”.

Інші джерела “Медузи” сумніваються, що військові спеціалісти потрібні на Донбасі для бойових операцій. Дехто каже, що загін охоронятиме промислові об’єкти Донбасу під час можливого загострення, зокрема, вугільні шахти.

“Там же кримінальна Тортуга: вбивають одне одного на шахтах, продають [вугілля] „наліво“ [в Україну], — пояснює один із опитаних. — І вирішили піти шляхом ПВК, яка прийде та наведе лад”.

Вербувальник, який набирає один із загонів, підтвердив, що групу формують, щоб викорінити “місцевий бандитизм”.

Ще один екснайманець вважає, що “набір резервістів” викликано кадровим голодом в окупаційних корпусах:

“Тобто на передку — п****** [жах], і люди вирушать саме туди, на охорону власне „ЛНР“ та „ДНР“. А не захоплювати Україну”.

Деякі джерела вважають, що людей, з якими ведуть переговори, так нікуди і не відправлять. “Все це закінчиться просто пшиком”, — переконаний найманець, який відмовився від бойового відрядження.

“Було б реальне загострення, викликали б фахівців — із бронею (бронетехнікою — ред.) і таке інше”, — погоджується інший співрозмовник Медузи.

“У “поля териконів” ніхто не рветься”

Число відмов від пропозицій рекрутерів є украй високим, з’ясувала журналістка, а рівень підготовки тих, хто погодився, дуже слабкий. Найбільш кваліфіковані найманці зараз перебувають у складі груп ПВК “Вагнера” у Сирії та Африці, розповів один із колишніх російських силовиків. “У “поля териконів“ ніхто не рветься”, — заявив він.

“Вони просто не хочуть туди йти, тому що є [українська] регулярна армія: з нею дуже важко воювати”, — каже ветеран ПВК “Вагнера”. — Якщо є регулярна армія, то втрати будуть великі”.

Але набір до загонів не припиняється. За словами обізнаних людей, оголошення про пошук кандидатів для “українського відрядження” у великій кількості публікують на популярному сервісі “Авіто”, а розміщує їх, зокрема, “Оркестр”, як у колах найманців називають ПВК “Вагнера”.

Щоправда, як повідомив журналістам вербувальник цієї компанії, набір нібито ведеться для служби в Африці.

“Щодо Лугандонії — не цікаво”, — сказав представник ПВК.

В Україні поки що не коментували розслідування “Медузи”.

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