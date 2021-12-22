На відстані 200 км від кордонів України перебуває понад 122 тисячі російських військових, – РНБО

Олексій Данілов

На відстані 200 км від кордонів України знаходяться 122 тисячі російських військових.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу у другий день щорічної конференції послів України “Дипломатія 30. Стратегія сильної держави”, пише Укрінформ.

“На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на відстані 200 км та 143 тисячі 500 військових Російської Федерації – на відстані 400 км у цьому радіусі від нашого кордону”, — сказав він.

Він зазначив, що ситуація біля українських кордонів ніколи не була спокійною з 2014 року, але влада країни тримає ситуацію на контролі.

“Ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення — це не може статися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогоднішній день, для цього потрібно готуватися, — все це ми відстежуємо”, — наголосив він.

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