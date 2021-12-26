Російські військові на навчаннях біля кордону України вчаться протидіяти “байрактарам”. ФОТО

Військовослужбовці ЗС Росії під час навчань готуються протидіяти ударно-розвідувальному БПЛА Bayraktar TB2 турецького виробництва, що стоїть на озброєнні Збройних сил України.

Про це свідчить фото з навчань офіцерського складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу російської армії, які опублікувала пресслужба міноборони РФ.

Зокрема на фото показано інструктаж російських військових біля стенда “Противодействие штатными и приданными средствами РЭБ на БПЛА “Байрактар TB2” (ідеться про засоби радіоелектронної боротьби).

Плакат містить загальновідому інформацію щодо діапазонів частот, які використовує дрон для отримання команд керування, передачі телеметрії та супутникової навігації, а також перелік засобів РЕБ, які знаходяться в армії РФ та зони їхньої дії, передає “Дефенс експрес”.

На думку видання, такий інструктаж проводився у рамках навчань підрозділів 20-ї загальновійськової армії, яка розгорнута поблизу кордонів України.

На цих навчаннях помічено застосування вертольотів Мі-24 та танків Т-72 застарілих версій. На деяких із них встановлені протимінні трали.

Привертає увагу і застосування ИМР-2 (інженерної машини розгородження), що призначена для створення колійних проходів через важкопрохідну місцевість та мінні поля.

Ймовірно, основною задачею навчань було відпрацювання дій у наступі.

Також цікавим може бути факт відвідувань цих навчань командувачем військ Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов. Він перевірив заходи бойової підготовки, розміщення новоприбулих військовослужбовців, а також розвиток інфраструктури з’єднань та військових частин.

Як інформувала “Новинарня“, окупанти планують перекинути на Донбас оновлені ЗРГК “Панцир-С1” для полювання за “Байрактарами”.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області та ін.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов на брифінгу 22 грудня заявив, що на відстані 200 км від кордонів України знаходяться 122 тисячі російських військових.

У грудні світлини від Maxar показали нарощування кількості техніки РФ.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

На тлі нарощення військової присутності 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

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Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.

“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року.

У березні 2019 року пройшли випробування дронів в Україні.

Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.

15 липня 2021 року перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ.

Восени 2020 року “байрактари” відіграли вирішальну роль у перемозі Азербайджану над Вірменією у війні за Нагірний Карабах.

26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою ракетою знищив одну гармату російсько-окупаційних військ. Її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

Після цього в МЗС Німеччини заявили, що “дуже стурбовані” збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням про те, що ЗСУ у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу “Байрактар”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у відповідь на заяву Берліна щодо “стурбованості” через застосування дрона Bayraktar на Донбасі” наголосив, що наша держава має законне право себе захищати.

Також “стурбованість” посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника “Байрактар” висловили в МЗС Франції.

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