Путін пожалівся Ердогану на застосування “Байрактарів” на Донбасі

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін. Фото: АР
Президент Росії Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію в Україні і поскаржився на застосування турецьких ударнгих дронів “Байрактар”.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Кремля в п’ятницю, 3 грудня.
Зазначається, що Путін заявив про важливість повного дотримання мінського комплексу заходів 2015 року та інших домовленостей, у тому числі в нормандському форматі.
“Президент Росії звернув увагу на те, що Київ продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив мінських угод. Про це свідчить провокаційна активність Збройних сил України в зоні конфлікту, включаючи застосування ударних безпілотних апаратів “Байрактар”, – йдеться в повідомленні.
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Як інформувала “Новинарня“, 26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування Збройними силами України розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар” виробництва Туреччини. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Тоді двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув.
Після цього комбриг 93 омбр Дмитро Брижинський дав запит на застосування по позиції бойовиків “Байрактара”.
З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, ударний БПЛА було застосовано.
Безпілотний літальний апарат справді не перетинав лінії зіткнення (як і передбачено “Мінськом”), на чому наголосили в ООС. Але з відстані в кілька кілометрів керованою бомбою він знищив гармату російсько-окупаційних військ, її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.
Згодом журналіст Юрій Бутусов із посиланням на очевидця уточнив, що пусків керованих бомб під час атаки 26 жовтня було два, і ЗСУ знищили також другу гаубицю Д-30. Дрон завдав удару легкою ракетою МАМ-С вагою 6,5 кг з кумулятивною бойовою частиною.
Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.
В МЗС Німеччини заявили, що “дуже стурбовані” збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням про те, що ЗСУ застосували дрон типу “Байрактар”. Також “стурбованість” висловили в МЗС Франції.
Натомість посольство США не засудило застосування ЗСУ “байрактарів” на Донбасі.
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