Путін пожалівся Ердогану на застосування “Байрактарів” на Донбасі

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін. Фото: АР

Президент Росії Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію в Україні і поскаржився на застосування турецьких ударнгих дронів “Байрактар”.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Кремля в п’ятницю, 3 грудня.

Зазначається, що Путін заявив про важливість повного дотримання мінського комплексу заходів 2015 року та інших домовленостей, у тому числі в нормандському форматі.

“Президент Росії звернув увагу на те, що Київ продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив мінських угод. Про це свідчить провокаційна активність Збройних сил України в зоні конфлікту, включаючи застосування ударних безпілотних апаратів “Байрактар”, – йдеться в повідомленні.

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