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На Донеччині військові ЗСУ вперше застосували ударні дрони Bayraktar проти окупантів. ВІДЕО

26/10/2021 19:28

У вівторок, 26 жовтня, українські військові на Донеччині вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar проти російських окупантів.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив волонтер Роман Донік у фейсбуці.

“Кілька днів ворожі пропагандисти прокачували істерію, що ЗСУ порушили Мінські домовленості та зайшли на ворожу територію. І сьогодні з максимально можливої дальності (15+ км) обстріляли село Гранітне на Донеччині. Звичайними засобами виявити батарею не змогли – далеко. Крім того, найманці та окупанти почали масовані обстріли наших позицій з артилерії.
У відповідь та  для збереження життя вояків і цивільного населення, піднято БПЛА “Байрактар”, була виявлена батарея та ракетою знищена одна гармата. На цю хвилину. Розрахунки інших втекли. Але це не точно. Бо підняли не одного птаха. Довіряйте ЗСУ”, – написав Донік.

“Сьогодні “Байрактар” відпрацював по артбатареї противника. Бо за**бали. Мінус одна гармата із відстані понад 11 км. Спасибі платникам податків, коштом яких була здійснена закупівля “Байрактарів”: в шматках зігнутого металу, крові й нутрощах “абізян” є і ваш вклад. Слава Збройним силам!”, – написав у фейсбуці учасник АТО, демобілізований військовослужбовець 72 омбр, письменник Мартин Брест (Олег Болдирєв).

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.
“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року. Вже на початку весни в Україні пройшли випробування цих дронів.
Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.
Цьогоріч у середині липня перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ. 

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