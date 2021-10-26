На Донеччині російські окупанти вбили українського воїна, ще один – поранений

У вівторок, 26 жовтня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Як інформує пресслужба ОТУ “Схід” у фейсбуці, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісні з життям.
Ще один – осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.
“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – йдеться в повідомленні.
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