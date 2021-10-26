Внаслідок ворожого обстрілу Гранітного пошкоджено 6 житлових будинків

Селище Гранітне Волноваського району Донеччини у вівторок, 26 жовтня, зазнало обстрілів із боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури, бойовики відкрили вогонь з мінометів близько десятої ранку. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків, постраждалих серед цивільного населення немає.
“За фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”,- йдеться в повідомленні.
У пресцентрі штабу ООС зазначили, що сьогодні біля Гранітного бойовики тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметри.
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